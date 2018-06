von Birgit Haas, Euro am Sonntag Der Holzkonzern Steico erweitert seine Zentrale in Feldkirchen bei München. Das Besondere am neuen Gebäude: Die Träger sowie weitere Teile der Konstruktion werden aus Holz gefertigt, genau wie die komplette Dämmung. Die Bayerische Bauordnung kennt ein solches Gebäude noch nicht. Aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...