Seit mehreren Jahren besteht eine enge Zusammenarbeit von Melitta und der Messegastronomie Hannover auf dem größten Messegelände der Welt. Melitta sorgt mit professioneller Kaffeemaschinentechnik und Kaffee für den perfekten Genuss in der Tasse. Vom 11. bis 15. Juni 2018 präsentiert sich das Kaffeeunternehmen nun erstmals auch mit eigenen Coffee Spots auf der Messe: Mit Melitta CoffeeBars in der Halle 27 im Bereich d!conomy, im Salesforce Park direkt am Haupteingang und ganz zentral auf dem d!campus mit dem Melitta Wohnzimmer. Melitta bietet dem Messepublikum in entspannter Atmosphäre nicht nur vielfältige Kaffeespezialitäten, sondern auch eine Kombination aus Kaffeegenuss und digitalen Trends: Mit einer Magic Mirror Fotobox können Selfies aufgenommen und mit einem speziellen Farbdrucker individuelle Motive auf den Milchschaum gedruckt werden.



"Als Kaffeeunternehmen mit einer über 100-jährigen Tradition ist es für uns essentiell, bestehende Werte mit fortschrittlichen Konzepten sowie neuen Trends zu vereinen, um uns so stetig weiter zu entwickeln - Melitta steht schließlich schon immer für Innovationen wie zum Beispiel die revolutionäre Kaffeefiltration mit Papier. Das überarbeitete Konzept der CEBIT passt daher zu unserem Markenverständnis, innovativ, modern und digital. Wir freuen uns dementsprechend sehr, dass wir die langjährige Zusammenarbeit in diesem Jahr intensivieren und so unser Markenerleben mit den Zielgruppen vor Ort spielen können", betont Ebba Grebe, CMO, Melitta Europa, Geschäftsbereich Kaffee.



Dieses Jahr haben die Besucher des digitalen Spektakels die Möglichkeit, zusätzlich zu den offiziellen Gastronomie-Stationen an den verschiedenen Melitta Coffee Spots von 10 bis 19 Uhr einen leckeren Muntermacher zu bekommen. Für alle, die schon bei der Ankunft auf dem Gelände einen kleinen Koffeinkick brauchen, ist eine Melitta CoffeeBar im Salesforce Park am Haupteingang die erste Anlaufstelle. Wer zwischendurch eine erholsame Kaffeepause benötigt, wird in Halle 27, inmitten der nächsten Generation der Start-ups, fündig. Hier bietet Melitta dem Publikum zusätzlich seine innovative Cold Brew Coffee Limonade ffeel zur Verkostung an.



Für eine entspannte Kaffeeauszeit ist von 10 bis 23 Uhr das 250 Quadratmeter große Melitta Wohnzimmer das Highlight im Herzstück des Business Festivals, dem komplett neu gestalteten d!campus. Neben einem 60 Meter hohen Riesenrad begeistern hier auch Mando Diao oder Jan Delay die technik- und trendbewussten Besucher. Doch damit nicht genug: Eine Magic Mirror Fotobox und digitale Latte Art sind weitere Gründe, um im Melitta Wohnzimmer vorbei zu schauen. Mit der Magic Mirror Fotobox können Selfies aufgenommen und "Social-Media-tauglich" auf das Handy heruntergeladen werden, um sie dann direkt zu posten. Das eigene Konterfei und weitere individuelle Motive können wiederum mit einem speziellen Farbdrucker auf den Kaffeemilchschaum gedruckt werden, um so nicht nur einen besonderen Kaffeemoment, sondern auch einen unvergesslichen Instagram-Post zu generieren. Entspannt unter freiem Himmel eine perfekt zubereitete Kaffeespezialität genießen, was will man mehr?



Über Melitta



Melitta ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit einer über 100-jährigen Tradition. Das Portfolio des Familienunternehmens mit Sitz in Minden umfasst verschiedene Marken aus den Bereichen Kaffeegenuss, Aufbewahrung und Zubereitung von Lebensmitteln sowie Sauberkeit im Haushalt. Über 4.000 Mitarbeiter arbeiten für das Unternehmen, welches Tradition und Moderne gekonnt kombiniert.



Die Kaffee-Marke Melitta steht in mehr als 40 Ländern für Kaffee-Genuss am Puls der Zeit und revolutionierte die Zubereitung des beliebten Heißgetränks mit der Erfindung der Kaffeefiltration mit Papier im Jahr 1908 und dem ersten filterfein gemahlenen und vakuumverpackten Kaffee 1962. Der Geschäftsbereich Kaffee der Melitta Europa GmbH & Co. KG ist einer der umsatzstärksten Bereiche innerhalb der Melitta Gruppe. Im deutschen Kaffeemarkt gehört Melitta® zu den führenden Marken. Das Melitta Sortiment hat für jeden Geschmack den passenden Kaffeegenuss zu bieten: vom Filterkaffee über Instant Cappuccino und Ganze Bohnen für Kaffee-Vollautomaten bis hin zu Pad-Sortimenten für die Einzeltassen-Zubereitung.



Weitere Informationen unter: www.melitta.de Entdecken Sie auch die Melitta Social-Media-Kanäle: Facebook: https://www.facebook.com/Melitta Instagram: https://www.instagram.com/melitta_deutschland



