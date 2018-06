CytoTools AG: SMC-Research startet Coverage der CytoTools-Aktie mit positiver Einschätzung DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Sonstiges CytoTools AG: SMC-Research startet Coverage der CytoTools-Aktie mit positiver Einschätzung 11.06.2018 / 13:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SMC-Research startet Coverage der CytoTools-Aktie mit positiver Einschätzung Darmstadt, 11. Juni 2018 - SMC-Research hat die Coverage der CytoTools AG aufgenommen. In seiner Ersteinschätzung kommt der Analyst Holger Steffen, ein ausgewiesener Spezialist für Nebenwerte und auch den Bereich Life Science, für die CytoTools-Aktie zur Empfehlung Speculative Buy. Steffen zieht in seiner Studie das Fazit, dass CytoTools für ein Unternehmen mit einem bereits zugelassenen Produkt stark unterbewertet sei. Er weist darauf hin, dass CytoTools im März 2017 nach einem Jahrzehnt Entwicklungszeit die indische Zulassung für das Arzneimittel DermaPro(R) erhalten hat. Die Vermarktung soll noch in diesem Jahr durch den lokalen Lizenzpartner und Pharmakonzern Centaur Pharmaceuticals aufgenommen werden. Der Aufbau der Produktionskapazitäten ist abgeschlossen, lediglich die Abnahme durch die Behörden muss noch erfolgen. Mit diesem starken Partner in Indien könne es zu einem dynamischen Start in den Markt kommen. Gleichzeitig biete die indische Zulassung auch die Möglichkeit, diese für eine Vermarktung in China einzusetzen. Grundsätzlich wird DermaPro (R) als innovative Lösung zur Behandlung des diabetischen Fußsyndroms gesehen, die weltweit mit keiner vergleichbar wirksamen Therapieoption für die Kernindikationen konkurrieren muss. Perspektivisch kommt Steffen zu dem Schluss, dass eine Zulassung in Europa und ggfs. auch in den USA ein noch deutlich höheres Potenzial biete. Hier stehen aktuell noch die klinische Phase zur Wirkstoffdosierung und die Phase III-Studie in Europa aus. Die vollständige Studie steht unter www.cytotools.de/analysten.html als Download zur Verfügung. Als einen weiteren Schritt im Rahmen eines kontinuierlichen Ausbaus der Kommunikation mit den Aktionären, plant CytoTools die Veröffentlichung von fallweisen Aktionärsbriefen auf der eigenen Website unter www.cytotools.de/finanzberichte.html. Der erste Aktionärsbrief erscheint voraussichtlich am 18. Juni 2018. Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Über CytoTools: Die CytoTools AG ist ein deutsches Biotech-Unternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. Die Firma hat eine stabile und diversifizierte Produktpipeline von ursächlich wirksamen biologischen und chemischen Wirkstoffen aufgebaut. Diese zeigen das Potenzial für neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie. CytoTools ist als Technologieholding - und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (57%) und CytoPharma GmbH (47%). Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10 22297 Hamburg Tel.: +49-40-6378-5410 Fax: +49-40 6378-5423 E-Mail: ir@ubj.de 11.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CytoTools AG Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151-951 58 12 Fax: +49 (0)6151-951 58 13 E-Mail: kontakt@cytotools.de Internet: www.cytotools.de ISIN: DE000A0KFRJ1 WKN: A0KFRJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 694203 11.06.2018

