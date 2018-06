Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Infineon von 25,30 auf 25,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dies schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Montag vorliegenden Studie anlässlich der neuen Wachstumsziele rechtzeitig zum Investorentag in dieser Woche. Der Experte stockte seine Umsatz- und Gewinnschätzungen für den Chipkonzern etwas auf./ag/ajx Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2018-06-11/13:09

ISIN: DE0006231004