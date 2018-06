Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius SE nach dem Kapitalmarkttag zur Kliniktochter Helios auf "Neutral" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Insgesamt habe sich ein durchwachsener Eindruck ergeben, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine weitere Expansion in Märkte abseits von Deutschland und Spanien könnte Ergebnisrisiken in Deutschland mehr als kompensieren./ag/mis Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2018-06-11/13:32

ISIN: DE0005785604