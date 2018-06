Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Vodafone nach einem Analystenwechsel von 250 auf 235 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der nun verantwortliche Experte Jakob Bluestone passte sein operatives Gewinnziel in einer am Montag vorliegenden Studie ganz leicht nach unten an. Nach kurzfristigem Gegenwind sieht er für die Briten langfristig Potenzial./ag/ajx Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2018-06-11/14:06

ISIN: GB00BH4HKS39