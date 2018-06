Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HSBC nach der Präsentation der Strategie für die kommenden Jahre auf "Neutral" belassen. Das Kursziel liege weiter bei 790 Pence, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Montag vorliegenden Studie. Die veröffentlichten neue Ziele der Bank hätten keine große Überraschungen gegeben. Die Details würden aber bestätigen, dass die Bank auf gutem Weg sei, ihren Gewinn in den kommenden Jahren deutlich zu steigern. Leitgeb geht davon aus, dass die HSBC im Jahr 2020 etwas mehr als 17 Milliarden Dollar verdienen wird./zb/ag Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2018-06-11/14:16

ISIN: GB0005405286