Bei THYSSENKRUPP wird es heiß ... unter den Stühlen der führenden Personen im Vorstand und Aufsichtsrat. Der Investor Elliott drückt! Gleichzeitig überlegt THYSSENKRUPP angeblich, sich von der Marinetechnik teilweise zu trennen. Inzwischen weiß in Essen in der Führungsetage keiner mehr, was der andere denkt. Wir hatten mehrfach darüber berichtet. Unser aktueller Informationsstand: Herr Hiesinger und AR-Chef Lehner werden gehen müssen. Termin offen.



