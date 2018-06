Liebe Trader, Die Commerzbank-Aktie fiel übergeordnet, nach einem Jahreshoch von 13,82 Euro, in einen mittelfristigen Abwärtstrend. In der Handelsspanne von Anfang April bis Mitte Mai, bewegte sich das Wertpapier Seitwärts zwischen 10,00 /11,00 Euro. Am 16. Mai entstand, aufgrund von der kurzfristigen Italien Krise, ein starker Abverkauf der Aktie, welcher für eine kleine Abwärtsbewegung sorgte. Anfang ...

