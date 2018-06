IRW-PRESS: Generic Gold Corp.: Generic Gold Corp. meldet Privatplatzierung von Flow-through-Einheiten

Generic Gold Corp. meldet Privatplatzierung von Flow-through-Einheiten

Toronto (Ontario), 11. Juni 2018. Generic Gold Corp. (CSE: GGC, FSE: 1WD) (Generic Gold) gibt bekannt, dass es beabsichtigt, ein geplantes Privatplatzierungsangebot von bis zu 1.666.666 Flow-through-Einheiten (die Flow-through-Einheiten) von Generic Gold zu einem Preis von 0,30 Dollar pro Flow-through-Einheit (Bruttoeinnahmen von bis zu 500.000 Dollar) abzuschließen (das Angebot). Jede Flow-through-Einheit wird aus einer Stammaktie (eine Stammaktie) und einem Aktien-Warrant (ein Warrant) bestehen, wobei jeder Warrant seinen Inhaber berechtigt, innerhalb von 36 Monaten nach dem Emissionsdatum eine Stammaktie zu einem Preis von 0,50 Dollar zu erwerben. Jede Stammaktie und jeder Warrant, aus denen die Flow-through-Einheiten bestehen, werden als Flow-through-Aktie (Flow through Share) gemäß dem kanadischen Einkommensteuergesetz (Income Tax Act) qualifiziert sein. Die Stammaktien, die nach der Ausübung der Warrants emittiert werden können, sind nicht als Flow-through-Aktien qualifiziert.

Bestimmte qualifizierte Personen könnten in Zusammenhang mit dem Angebot Vermittlungsprovisionen in Form von Bargeld und/oder Vergütungs-Warrants erhalten. Generic Gold beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot zur Begleichung von Explorationsausgaben (die qualifizierenden Ausgaben) in seinen Konzessionsgebieten in Yukon (Kanada) zu verwenden. Generic Gold wird die qualifizierenden Ausgaben den Zeichnern der Flow-through-Einheiten für das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2018 zu Ende gegangen ist, aushändigen.

Die Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots emittiert werden, unterliegen einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Der Abschluss des Angebots unterliegt außerdem dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange.

Über Generic Gold

Generic Gold ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Goldprojekte im Goldgürtel Tintina im Yukon gerichtet ist. Das Explorationsportfolio des Unternehmens besteht aus zehn Projekten mit einer Gesamtfläche von 39.820 Hektar, die sich zu 100 % im Besitz von Generic Gold befinden. Mehrere dieser Projekte liegen unweit von bedeutenden Goldlagerstätten mit NI 43-101-konformen Ressourcen im Umfang von mehreren Millionen Unzen, wie etwa das Projekt Coffee von Goldcorp, das Projekt Eagle Gold von Victoria Gold, das Projekt Golden Saddle von White Gold und das Projekt Casino von Western Copper & Gold. Das Board of Directors und die Geschäftsleitung von Generic Gold besteht aus erfahrenen Fachleuten aus dem Bergbausektor mit Kompetenzen in den Bereichen Exploration, Finanzen, Kapitalmärkte und Minenerschließung. Nähere Informationen über das Projektportfolio des Unternehmens erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter genericgold.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Kelly Malcolm, President & CEO von Generic Gold

Tel: 647-299-1153

kmalcolm@genericgold.ca

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit derselben.

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Kommentare bezüglich des Zeitablaufs und des Inhalts eines bevorstehenden Arbeitsprogramms, geologischer Interpretationen, des Erhalts von Grundstückskonzessionen, potenzieller Abbauarbeiten usw. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen mit entsprechenden Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden.

Nicht für die Verbreitung und Veröffentlichung in Nachrichtendiensten der USA.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

