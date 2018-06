Hier geht's zum Video

Man könnte denken, Italien fühle sich mit der Rückendeckung der EU doch wohler, Trump erteilt G7-Absprachen eine Abfuhr und die Tech-Werte steigen in ungeahnte Höhen. Was Sie in dieser Woche erwartet, erfahren Sie in dieser Sendung. Welche Rolle spielt die Politik derzeit noch am Finanzmarkt? Ist das leidliche Thema der italienischen Regierungsbildung jetzt endgültig vom Tisch? Welche Nachwehen erwarten uns im weiter schwelenden Handelskrieg mit den USA und welche charttechnischen Marken sind jetzt relevant? Antworten auf diese Fragen, erhalten Sie in diesem Interview mit Johanna Claar und Jochen Stanzl von CMC Markets.