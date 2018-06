Es war ein beispielloser Affront: Donald Trump brüskiert auf und nach dem G7-Gipfel seine Partner und sorgt per Twitter für einen Eklat. Doch an den Märkten wird die Geschichte erstaunlich gelassen hingenommen. Weshalb bleiben Anleger derzeit eigentlich so gelassen? Kemal Bagci von der BNP Paribas bei Börse Stuttgart TV.