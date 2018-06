NEW YORK (Dow Jones)--Anleger an der Wall Street suchen am Montag nach Orientierung, nachdem der Dow-Jones-Index zuletzt seinen höchsten Wochengewinn seit März verbuchte. Für eine Fortsetzung der Kletterpartie in der derzeitig politisch unsicheren Lage nach dem quasi geplatzten G7-Gipfel bedürfe es neuer Impulse, so Stimmen aus dem Handel. Immerhin könne das Treffen von Donald Trump mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un ein Erfolg zu werden. Dass Trump zwei wichtige Ereignisse hintereinander ohne vorzeigbare Ergebnisse beenden wird, halten selbst seine Kritiker für eher unwahrscheinlich.

Außerdem spekulieren Marktteilnehmer, Trump habe mit seinem undiplomatischen Verhalten nach dem G7-Treffen Entschlossenheit demonstrieren wollen, um bei Kim nicht den Eindruck von Schwäche aufkommen zu lassen. "Obwohl Treffen zwischen Staatsmännern normalerweise nicht als Marktereignisse betrachtet werden und eine eher mäßige Marktreaktion auslösen würden, besteht die Möglichkeit, dass dieser Gipfel anders gesehen wird. Die Unsicherheit über die Beziehungen zwischen Trump und Kim war im vergangenen Jahr als eines der größten Risiken für die Finanzmärkte gesehen worden. Sollte das Treffen nun positiv ausfallen, könnte das die Anleger ermutigen, in globale Aktien zu investieren, urteilt Devisenstratege Jameel Ahmad von FXTM.

Wall Street überraschend stabil

Zunächst zeigen sich Händler aber eher überrascht, dass die Märkte gelassen auf den G7-Gipfel reagieren. Der Dow-Jones-Index startet 0,2 Prozent höher mit 25.364 Punkten, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um jeweils 0,1 Prozent zu. "Bisher haben sich die Märkte bemerkenswert optimistisch erwiesen, was die Bedrohung durch einen globalen Handelskrieg angeht, und die dramatischen Ereignisse an diesem Wochenende scheinen an dieser Haltung nichts geändert zu haben", wundert sich Chefstrategin Rebecca O'Keeffe von Interactive Investor.

Der Dollar bewegt sich kaum, der ICE-Dollarindex steht hauchdünn im Minus. Der Euro kletterte bis auf das Tageshoch von 1,1821 nach Wechselkursen um 1,1770 am Freitagabend. Aktuell kommt die Gemeinschaftswährung auf 1,1800 Dollar zurück. Der entscheidende Impuls für die Aufschläge kommt aus Italien. Händler verweisen auf das Bekenntnis des italienischen Finanzministers Giovanni Tria zur Eurozone und zum Schuldenabbau.

Mit der Hoffnung auf geopolitische Entspannung auf der koreanischen Halbinsel fallen die Notierungen der US-Renten. Auch die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank am Mittwoch setzt den Kursen etwas zu. Im Gegenzug steigt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um einen Basispunkt auf 2,96 Prozent. Die gleichen Argumente werden auch am Goldmarkt ins Feld geführt. Die Hoffnung auf eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel und Zinserhöhungsspekulationen bremsen den Goldpreis, die Feinunze stagniert bei 1.299 Dollar. Auch die Erwartung, dass die EZB das Ende der Geldflut in dieser Woche ankündigen werde, spreche ebenfalls nicht für das Edelmetall, heißt es.

Die Ölpreise fallen etwas deutlicher. US-Leichtöl der Sorte WTI gibt um 1,0 Prozent auf 65,07 Dollar nach, europäisches Referenzöl der Sorte Brent ist mit 75,78 Dollar je Fass 0,9 Prozent günstiger zu haben. In der Vorwoche hat sich mit der Anzahl der aktiven Ölförderanlagen in den USA eine Kennziffer für den Umfang der US-Förderung erhöht. Die Tagesleistung hat demnach nun mit 10,8 Millionen Barrel einen neuen Rekordstand erreicht. Auch Saudi-Arabien hat begonnen, die Förderung zu steigern - liegt aber mit knapp 10 Millionen Fass täglich weiter klar hinter den USA. Russland hat die Förderung jüngst auf 11,1 Millionen Fass angehoben. Die Zeiten der Produktionskürzungen zur Steigerung der Preise seien offensichtlich vorbei, so Händler.

Unter den Einzelaktien ziehen Envision Healthcare um 2,8 Prozent an. Die Beteiligungsgesellschaft KKR & Co übernimmt den US-Gesundheitsdienstleister. Inklusive Schulden hat der Deal ein Volumen von 9,9 Milliarden US-Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.364,43 0,19 47,90 2,61 S&P-500 2.782,96 0,14 3,93 4,09 Nasdaq-Comp. 7.655,46 0,13 9,95 10,89 Nasdaq-100 7.159,50 0,10 6,88 11,93 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,52 1,6 2,50 131,4 5 Jahre 2,80 2,0 2,78 88,0 7 Jahre 2,91 1,8 2,90 66,7 10 Jahre 2,96 1,6 2,95 52,0 30 Jahre 3,11 1,6 3,09 3,8 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:05 Fr, 17.16 % YTD EUR/USD 1,1803 +0,24% 1,1804 1,1764 -1,8% EUR/JPY 129,69 +0,71% 129,59 128,76 -4,1% EUR/CHF 1,1626 +0,26% 1,1635 1,1601 -0,7% EUR/GBP 0,8818 +0,41% 0,8798 1,1398 -0,8% USD/JPY 109,87 +0,49% 109,82 109,44 -2,5% GBP/USD 1,3386 -0,18% 1,3415 1,3409 -0,9% Bitcoin BTC/USD 6.790,55 +0,2% 6.790,83 7.585,51 -50,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,01 65,74 -1,1% -0,73 +8,8% Brent/ICE 75,80 76,46 -0,9% -0,66 +16,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.300,12 1.299,37 +0,1% +0,75 -0,2% Silber (Spot) 16,88 16,79 +0,6% +0,09 -0,3% Platin (Spot) 907,95 906,40 +0,2% +1,55 -2,3% Kupfer-Future 3,27 3,30 -0,8% -0,03 -1,7% ===

