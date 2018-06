Euwax Trends an der Börse Stuttgart

G7-Eklat und Nordkorea-Gipfel: Anleger bleiben besonnen

Frühe DAX-Gewinne zusammengeschmolzen

- Von Holger Scholze, Börse Stuttgart TV News Redaktion -

Die Anleger haben heute bereits an den wichtigsten Börsen Asiens ihren wahrscheinlichen Unmut über das turbulente G7-Treffen schnell abgeschüttelt. Viele Handelsplätze der Region beendeten den Tag mit moderaten Gewinnen. Vor dem für Dienstag geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Singapur ging es auch der Börse im südkoreanischen Seoul aufwärts. Die Festlandbörsen in China schlossen sich hingegen dem allgemein freundlicheren Trend nicht an.

Trump hatte nach dem G7-Gipfel für einen beispiellosen Eklat gesorgt, indem er seine Zustimmung zur zuvor mühsam errungenen Abschlusserklärung der Staatengemeinschaft auf dem Flug nach Singapur völlig überraschend via Twitter wieder zurückzog.

Nun wird das Gespräch zwischen Trump und Kim Jong Un mit Hochspannung erwartet. Völlig offen ist derzeit die Frage, ob beiden Staatenlenkern ein Durchbruch im Atomstreit gelingen werde.

Im weiteren Wochenverlauf dürften sich die Blicke der Anleger in Richtung Notenbanken wenden. Am Mittwoch steht in den USA der Zinsentscheid der US-Notenbank (Fed) an. Dabei wird eine weitere leichte Erhöhung des Leitzinses erwartet. Zudem erhoffen sich die Börsianer Aussagen zum künftigen Straffungstempo der Währungshüter in ihrer Geldpolitik.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 holte heute seine moderaten Verlusten des letzten Handelstages vor dem Wochenende wieder auf und schloss bei 22.804 Punkten mit 0,5 Prozent fester.

China ging es hingegen für den CSI 300 den vierten Tag in Folge abwärts. Das Börsenbarometer mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland verlor zuletzt 0,30 Prozent. Hongkongs Leitindex Hang Seng stand dagegen mit 0,3 Prozent bei 31.055 Punkten im Plus. Der koreanische Kospi gewann 0,8 Prozent hinzu.

Der DAX notiert aktuell bei 12.766 Zählern auf dem Niveau des Schlusskurses der Vorwoche. Allerdings war das deutsche Börsenbarometer am Vormittag im Hoch bei 12.862 Zählern festgestellt worden.

Börse Stuttgart TV

Wie ist das eigentlich beim Handel mit Kryptowährungen? Werden hier auch Steuern fällig? Wenn ja, in welcher Höhe und wo muss ich meine Gewinne anmelden? Um es kurz zu machen: Es werden auch beim Handel mit Kryptowährungen Steuern fällig. Doch es gibt eine ganze Reihe von Fallstricken, die Anleger unbedingt kennen sollten! Welche das sind, erläutert wieder Markus Miller, Gründer von KRYPTO-X.BIZ, bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-vid eos/boerse-stuttgart-tv/?video=15264

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index pendelte am Nachmittag im positiven Bereich. In dieser Phase setzte die Mehrheit der kurzfristig orientierten Derivateanleger mit Hebelprodukten auf steigende Kurse des DAX.

Trends im Handel

Nach den starken Verlusten vom Freitag und heute setzen viele Anleger mit Knock-out-Calls auf eine baldige Erholung der Deutsche-Post-Aktie.

Außerdem waren Knock-out-Puts auf die Ölsorte Brent gesucht.

In Bezug auf die Siemens-Aktie wird mit Put-Optionsscheinen auf fallende Notierungen gesetzt.

Außerdem kauften einige Investoren Call-Optionsscheine auf Microsoft.

Calls auf Shutterfly wurden überwiegend verkauft.

