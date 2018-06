Die NordLB hat das Kursziel für Uniper nach Zahlen zum ersten Quartal von 22 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Stromerzeuger aus erneuerbaren Energien habe die Markterwartungen und die eigenen Ziele erfüllt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Montag vorliegenden Studie. Uniper sehe sich in einer guten Startposition trotz eines rückläufigen Umsatzes und Ergebnisses im ersten Quartal./bek/la Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2018-06-11/16:56

ISIN: DE000UNSE018