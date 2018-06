BERLIN (Dow Jones)--Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wird nicht wie geplant am Dienstag seinen neuen "Masterplan Migration" vorstellen. Ursprünglich wollte Seehofer zusammen mit Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) am Dienstag um 16.30 Uhr den Plan in der Bundespressekonferenz präsentieren. Die Bundespressekonferenz gab aber am Montagnachmittag die Absage des Termins bekannt.

Zuvor hatte die Bild-Zeitung bereits berichtet, die Veranstaltung sei "aufgrund ungeklärter Differenzen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und ihrem Innenminister bei der Frage der Zurückweisung von Asylbewerbern an deutschen Grenzen" abgesagt worden.

Seehofer wollte in seinem 63 Punkte umfassenden Plan den Angaben des Blattes zufolge die Abweisung von Asylbewerbern ermöglichen, die bereits in anderen, sicheren Drittstaaten Asyl beantragt haben oder rechtskräftig aus Deutschland ausgewiesen worden sind. Merkel habe hingegen am Sonntagabend in der ARD darauf bestanden, "europäisches Recht anzuwenden" statt "einseitig national zu agieren".

