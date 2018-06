Holger Scholze mit dem Ausblick auf die wichtigsten Konjunkturdaten, die am Dienstag, dem 12. Juni 2018, veröffentlicht werden. Dabei steht vor allem der ZEW-Konjunkturindex für Deutschland und die Eurozone im Fokus. Außerdem achten die Börsianer auf die Inflationsrate in den USA. Darüber hinaus werden alle Augen auf das Gipfeltreffen von Donald Trump und Kim Jong Un in Singapur gerichtet sein.