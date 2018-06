SHS VIVEON AG: Erfolgreiche Erneuerung der SHS VIVEON AG wird fortgesetzt DGAP-Ad-hoc: SHS VIVEON AG / Schlagwort(e): Personalie SHS VIVEON AG: Erfolgreiche Erneuerung der SHS VIVEON AG wird fortgesetzt 11.06.2018 / 17:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 11. Juni 2018 - Die SHS VIVEON AG gibt die Ernennung von Ralph Schuler zum Vorstand bekannt. Er tritt zum 18. Juni 2018 an und übernimmt den Vorsitz von Axel Kock. "Axel Kock hat das Unternehmen nach einem tiefgreifenden Restrukturierungsprozess letztes Jahr komplett neu aufgestellt und damit die Basis für zukünftiges Geschäftswachstum gelegt", bedankt sich Lothar Pauly, Aufsichtsratsvorsitzender der SHS VIVEON. Der strategische Fokus der SHS VIVEON AG gilt der weiteren Entwicklung und Standardisierung der Eigenproduktlinien und des SaaS-Geschäfts (Software-as-a-Service). "Mit Ralph Schuler werden wir diese Transformation zielgerichtet fortsetzen. Mit seinen umfangreichen internationalen Erfahrungen im Lösungsvertrieb und in der Transformation und Umsetzung wachstumsorientierter SaaS Geschäftsmodelle wird die begonnene strategische Neuausrichtung der SHS VIVEON AG zu einem Applikationsanbieter von innovativen Risk und Credit Management Lösungen nochmals weiter verstärkt," so Pauly weiter. Ralph Schuler (57) verfügt über eine 30-jährige internationale Erfahrung in den Bereichen Vertrieb komplexer Geschäfts- und IT-Lösungen, wachstumsorientierter Unternehmensentwicklung, Management Beratung und Leitung großer Professional Services & Client Success Abteilungen. Er war zuletzt COO der Mapp Digital, einem führenden, weltweit agierenden Lösungsanbieter von SaaS basierenden Customer Experience Lösungen. Zuvor war er lange Jahre bei IBM als Regional General Manager sowie leitender Vice President des EMEA-weiten CRM-Geschäfts. Vor IBM war Herr Schuler über längere Zeit als Senior Partner bei der international operierenden PricewaterhouseCoopers Management Consulting engagiert. Der Aufsichtsrat Kontakt: SHS VIVEON AG Sebastian Haase Legal Counsel Clarita-Bernhard-Straße 27 81249 München Deutschland T +49 89 74 72 57-153 F +49 89 74 72 57-900 Investor.Relations@SHS-VIVEON.com www.SHS-VIVEON.com 11.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SHS VIVEON AG Clarita-Bernhard-Str. 27 81249 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 747-257-0 Fax: +49 (0)89 747-257-900 E-Mail: investor.relations@shs-viveon.com Internet: www.shs-viveon.com ISIN: DE000A0XFWK2 WKN: A0XFWK Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 694249 11.06.2018 CET/CEST

ISIN DE000A0XFWK2

AXC0254 2018-06-11/17:58