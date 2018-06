Private Equity Holding AG / Anträge an die Generalversammlung der Private Equity Holding AG . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Pressemitteilung

Zug, 11. Juni 2018 Weitere Veränderungen im Verwaltungsrat Die Private Equity Holding AG (PEH) gibt bekannt, dass sich neben Dr. Hans Christoph Tanner (kommuniziert am 28. Mai 2018) auch das Verwaltungsratsmitglied Bernhard Schürmann bei der am 12. Juli 2018 in Zug stattfindenden Generalversammlung nicht zur Wiederwahl stellt. Der Verwaltungsrat schlägt nebst den bisherigen Dr. Hans Baumgartner und Martin Eberhard Frau Dr. Petra Salesny und Herrn Fidelis Götz zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Frau Dr. Salesny ist Gründungspartnerin der Alpha Associates AG, bedeutende Einzelaktionärin der Gesellschaft und Mitglied der Aktionärsgruppe Alpha Associates; Fidelis Götz verfügt über langjährige, internationale Führungserfahrung im Finanzbereich und verfolgt die Aktivitäten der Gesellschaft seit einigen Jahren.



Die Einladung zur Generalversammlung und der Geschäftsbericht 2017/2018 werden am 15. Juni 2018 publiziert. *** Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



Anna Knaub, Private Equity Holding AG, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80

oder http://www.peh.ch (http://www.peh.ch/)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Private Equity Holding AG via Globenewswire