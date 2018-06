G7-Gipfel ohne Nachwirkungen, Deutsche Post & Daimler auf der Verliererstraße

Auch zu Beginn der neuen Handelswoche blieb der ganz große Befreiungsschlag im DAX aus. Dafür wartete das wichtigste deutsche Börsenbarometer im späten Handel erneut mit einem Achtungserfolg auf.

Das war heute los. Nachdem der DAX den heutigen Montagvormittag deutlich in der Gewinnzone verbracht hatte, trübte sich die Stimmung in der Folge etwas ein. Zwischendurch standen sogar leichte Kursverluste zu Buche. Am späten Nachmittag kämpfte sich das Barometer jedoch in die Gewinnzone zurück. Für den überwiegend freundlichen Handelstag waren unter anderem die Aussichten auf einen möglichen Erfolg des Nordkorea-Gipfels in Singapur verantwortlich. Auch versöhnliche Töne aus Italien in Richtung Eurozone sorgten für Beruhigung. Das turbulente Ende des G7-Gipfels vom Wochenende konnte Anleger dagegen nicht beunruhigen.

Das waren die Tops & Flops. An der DAX-Spitze war heute unter anderem die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) zu finden. Sie legte zeitweise rund 3,5 Prozent an Wert zu. Finanzwerte profitierten von einigen Aussagen von Mitgliedern der neuen italienischen Regierung, wonach man nicht vorhaben würde, Italien aus der Eurozone zu führen.

