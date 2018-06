Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Metro AG mit "Hold" und einem Kursziel von 12 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Gewinnwarnung vom April habe die Papiere des Handelskonzerns schwer getroffen, schrieb Analyst Arnaud Joly in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau seien diese nun aber fair bewertet. Nur eine Erholung der Großhandelsgeschäfte in Russland und der Margen auf dem Heimatmarkt könnten eine Neubewertung der Aktien bewirken./bek/la Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2018-06-11/18:56

ISIN: DE000BFB0019