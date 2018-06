Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Usingen (pta037/11.06.2018/18:55) - Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung den Jahresabschluss 2017 festgestellt. Der Jahresüberschuss beträgt, wie bereits am 15. Mai gemeldet, 866.653 EUR (Vj. 296.639 EUR). Der Aufsichtsrat hat ferner dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, den Bilanzgewinn in Höhe von 5.196.223 EUR auf neue Rechnung vorzutragen. Die Hauptversammlung findet am 15. August 2018 in Usingen statt.



(Ende)



ISIN(s): DE0006051014 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



