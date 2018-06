Halle (ots) - Bislang haben die Chefs der Autobauer immer nur das zugegeben, was sie nicht mehr abstreiten konnten. Wenn sie so weitermachen, wird sich das noch ein paar Jahre hinziehen. Staatsanwälte werden - wie jetzt gegen Audi-Chef Rupert Stadler - ihre Ermittlungen ausweiten und unangenehme Details zu Tage fördern. Das Kraftfahrtbundesamt ordnet immer neue Rückrufe an. Der Reputationsverlust von Deutschlands wichtigster Branche wächst wie ein Krebsgeschwür.



