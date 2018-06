Halle (ots) - Ist das nur der Groll eines Unternehmers, der sich sein Scheitern nicht eingestehen kann? Einiges spricht dafür: So hat von Nathusius die Schieflage des Fahrradbauers lange Zeit nicht wahrhaben wollen. Darüber hat er sich offenbar auch mit seinem Sohn Felix von Nathusius zerstritten, der aus der Unternehmensgruppe Ifa inzwischen ausgestiegen ist. Es stellt sich die Frage, in welchem Umfang der Firmenpatriarch noch Beratung annehmen kann. Doch sollte jetzt auch hinterfragt werden, welche Zusagen die Landesregierung und die Investitionsbank genau getätigt haben. Möglich ist von Nathusius' Version.



