US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gegangen. Händler nannten die insgesamt recht gute Marktstimmung als Grund für die schwächere Nachfrage nach sicheren Anlagen. Auch in Europa waren als sicher geltende Staatstitel weniger gefragt.

Der politische Eklat auf dem G7-Gipfel wirkte sich am Anleihemarkt nicht sichtbar aus. Vielmehr hofften die Anleger an der Wall Street, dass das anstehende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur erfolgreich verläuft. Erstmals seit der Staatsgründung Nordkoreas im Jahr 1948 werden die politischen Führungsfiguren beider Länder gemeinsam an einem Verhandlungstisch sitzen und über die atomare Abrüstung beraten. Dementsprechend waren die als sicher geltenden US-Staatsanleihen kaum gefragt.

Zweijährige Anleihen sanken um 2/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,524 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 3/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,802 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 3/32 Punkte auf 99 9/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,957 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren büßten 7/32 Punkte auf 100 15/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 3,101 Prozent./la/tos

AXC0290 2018-06-11/21:16