Mainz (ots) - Eines vorweg: Opel-Management und Betriebsrat haben mit ihrem Rahmenvertrag zur Sanierung des Autobauers eine Vereinbarung vorgelegt, die sich wirklich sehen lassen kann. In für die Autoindustrie sehr unsicheren Zeiten einen fast fünfjährigen Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen festzuschreiben, müssen andere Firmen der Branche erst einmal schaffen. Zwar reden wir bei den 3700 Stellen, die Opel in Deutschland sozial verträglich abbaut, von rund 20 Prozent der Belegschaft im Lande. Das ist aber immer noch deutlich weniger als befürchtet. Dass auf Rüsselsheim der größte Teil des Abbaus entfallen würde, war klar. Schließlich arbeiten dort knapp drei Viertel der deutschen Belegschaft. Nun wissen wir, dass der Stammsitz rund 3000 Stellen verliert. Da muss man schlucken. Mit 21 Prozent entspricht der Abbau im Verhältnis zwar in etwa der bundesweiten Reduzierung. Aber dennoch ist das für die Region ein herber Verlust, den sie erst einmal verdauen muss. Zumal es sich bei den betreffenden Stellen zumeist um hoch qualifizierte Arbeitsplätze handelt. Unter denen, die gehen, sind viele jüngere Mitarbeiter. Darüber hinaus wird die Ausbildung drastisch zurückgefahren. In Zeiten des Fachkräftemangels, in denen händeringend nach hoch qualifiziertem Nachwuchs gesucht wird, kann sich das ein Unternehmen eigentlich nicht leisten. Andere Autobauer lecken sich die Finger nach solchen Mitarbeitern. Und Opel wird daran noch erheblich zu knabbern haben. Aber welche Alternative hat der Hersteller? Wenn es keine Kündigungen geben soll, bleibt da wenig bis nichts.



