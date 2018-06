Ad-hoc Mitteilung: Großauftrag aus Korea für Modular Conveyor Platform von Interroll

Sant'Antonino, Schweiz, 12. Juni 2018. Interroll gab heute den Erhalt eines Großauftrags für modulare Förderplattformen (MCP) und Spiral Lifts im zweistelligen CHF-Millionenbereich bekannt. Der Auftrag stammt von einem koreanischen E-Commerce-Unternehmen.

Interroll wird eine Rekordzahl von Fördermodulen mit einer Gesamtlänge von 12 km sowie acht Spiral Lifts für das Vertriebszentrum des Kunden in Südkorea liefern und installieren. Durch die Stärkung der Intralogistikkapazitäten des Kunden sollen kommende Spitzenauslastungen während des koreanischen Herbstfestes und der Weihnachtszeit besser zu bewältigen sein. Interroll kündigte an, die Inbetriebnahme im Rahmen eines anspruchsvollen Zeitplans zu ermöglichen. Der Abschluss aller Installationsarbeiten ist im Jahr 2018 vorgesehen. Der Auftrag für Interroll folgt auf eine vorheriges Projekt zur Neuinstallation in einem der Vertriebszentren desselben Kunden in 2017.

"Interroll Korea hat ausgezeichnete Arbeit bei der Entwicklung einer äußerst erfolgreichen Zusammenarbeit geleistet. Für dieses Großprojekt steht die volle Unterstützung unseres Kompetenzzentrums in China zur Verfügung," sagt Dr. Ben Xia, Executive Vice President und Group Management Head of Operations Asia in der Interroll Gruppe. "Wir sind bereit, die Logistik des Kunden mit modernsten Lösungen für seinen Materialfluss auszustatten."

Finanzkalender 2018

3. August Veröffentlichung Halbjahresbericht 2018 und Web Conference (auf Englisch)

Interroll Aktie

Die Namensaktien der Interroll Holding AG werden im Main Standard der SIX Swiss Exchange unter der Valorennummer 637289 gehandelt.

Über Interroll

Die Interroll Gruppe ist der global führende Anbieter von Lösungen für den Materialfluss. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der SIX Swiss Exchange gelistet. Interroll beliefert Systemintegratoren und Anlagenbauer mit einem umfassenden Sortiment an plattformbasierten Produkten und Services in den Kategorien "Rollers" (Förderrollen), "Drives" (Motoren und Antriebe für Förderanlagen), "Conveyors & Sorters" (Förderer & Sorter) sowie "Pallet & Carton Flow" (Fliesslager). Lösungen von Interroll sind bei Express- und Postdiensten, im E-Commerce, in Flughäfen sowie in den Bereichen Food & Beverage, Fashion, Automotive und weiteren Industrien im Einsatz. Das Unternehmen zählt führende Marken wie Amazon, Bosch, Coca-Cola, DHL, Nestlé, Procter & Gamble, Siemens, Walmart oder Zalando zu seinen Nutzern. Mit Hauptsitz in der Schweiz verfügt Interroll über ein weltweites Netzwerk von 32 Unternehmungen mit einem Umsatz von rund 450,7 Millionen Franken und 2.100 Mitarbeitenden (2017).