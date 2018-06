Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-12 / 06:32 *XING TicketingManager wird dank Zapier-Integration zum zentralen Element der Teilnehmermanagement-Infrastruktur* - Verknüpfung verschiedener Anwendungen für den effizienten Eventmanagementprozess - Vereinfachtes Arbeiten dank Zapier-Integration mit Zugang zu über 900 Schnittstellen - Automatisierung von Prozessen zur Integration beliebig vieler weiterer Programme München, 12. Juni 2018. XING Events (www.xing-events.com [1]), der Experte der Eventbranche für die Themen Teilnehmermanagement und Eventvermarktung, ermöglicht Veranstaltern mit der Integration des webbasierten Services Zapier (www.zapier.com [2]), Teilnehmerdaten anhand von wenigen Klicks und mit über 900 Schnittstellen - wie HubSpot, Salesforce, Google-Tabellen, Excel oder Mailchimp - zu verbinden. *Verknüpfung verschiedener Anwendungen: Reibungsloser und effizienter Eventmanagementprozess* Zapier verknüpft zahlreiche Programme mit dem XING TicketingManager und ermöglicht damit Veranstaltern, Alltagsaufgaben zu automatisieren und zu vereinfachen. Innerhalb von wenigen Minuten und ohne Programmierkenntnisse lässt sich eine Integration mit den gewünschten Schnittstellen konfigurieren. "Mit der Zapier-Integration verbindet XING Events alle wesentlichen Anbieter für ein erfolgreiches Eventmanagement. Damit ist uns ein großer Schritt gelungen, den XING TicketingManager zum zentralen Element der Infrastruktur für ein erfolgreiches Teilnehmermanagement zu machen. Somit ermöglichen wir unseren Veranstaltern eine enorme Zeitersparnis ihres Eventmanagementprozesses", so Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, Geschäftsführer der XING Events GmbH. *Automatisierung von Prozessen zur Integration beliebig vieler weiterer Programme* Bei einem Ticketkauf im XING TicketingManager wird der Eventteilnehmer direkt in das eigene CRM, wie Salesforce oder aber auch einer Excelliste, integriert. Der Prozess erfolgt automatisch und spart damit dem Veranstalter wertvolle Zeit. Wird Zapier zusätzlich mit einem E-Mail-Marketing Tool wie Mailchimp verbunden, können weitere automatisierte E-Mails zu dem Event versendet werden. "Automatisierung am Arbeitsplatz ist unerlässlich", sagt Matt Lukso, Partner Manager bei Zapier. "Durch die Automatisierung von Routineprozessen und sich wiederholenden Aufgaben, ermöglicht die Integration von Zapier in XING Events den Veranstaltern, ihre Produktivität zu steigern und sich auf die Arbeit zu konzentrieren." Tobias Kollewe, Geschäftsführer von CoworkingCampus, setzt XING Events bei verschiedenen Veranstaltungen ein, wie beispielsweise dem jährlich stattfindenden MailChimp Day: "Wir haben die XING Daten bisher immer manuell exportiert und dann in ZohoCRM und MailChimp importiert. Durch die Zapier-Anbindung verspreche ich mir eine weitere Automatisierung des gesamten Vorgangs, der dann quasi in Echtzeit und unter Ausschluss möglicher Fehlerquellen möglich ist. Dadurch können wir unsere nachgelagerte Lead-Qualifizierung deutlich verbessern". *Über XING Events* XING Events ist der einzige Anbieter, der eine Teilnehmermanagement-Plattform und ein Business-Netzwerk vereint. Mit Hilfe von XING Events haben Veranstalter weltweit bereits über acht Millionen Tickets für mehr als 210.000 professionelle Veranstaltungen verkauft und abgerechnet. Der Anspruch von XING Events ist es, Veranstalter bei jeder Phase eines Business-Events mit der richtigen Lösung zu unterstützen. Vor dem Event erreichen Veranstalter ihre Zielgruppe auf XING und stellen ihren gewonnenen Teilnehmern einen professionellen Ticketshop zur Verfügung. Während des Events werden Veranstalter mit individuellen Lösungen für alle erdenklichen Einlassszenarien unterstützt. Nach dem Event bieten die XING Gruppen exklusive Möglichkeiten zum Kundenbeziehungs- und Community-Management. Als Teil der XING SE, dem sozialen Netzwerk für berufliche Kontakte, verbindet XING Events mehr als 14 Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum mit den passenden Veranstaltungen. Der Experte für Veranstaltungen mit professionellem Anspruch schafft damit eine Brücke zwischen der Online- und Offline-Welt und bringt Menschen auf Events zusammen. *Pressematerial | *Ihr Pressekontakt bei XING Events* Informationen | Links* Myriam van Alphen-Schrade XING Events: Sandstraße 33 www.xing-events.com [1] D-80335 München Pressematerial: Telefon: +49 89 5 52 73 58-32 www.xing-events.com/presse myriam.schrade@xing.com [3] Partnerseite: www.xing-events.com/ [1]partner Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: XING EVENTS Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-06-12 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 694427 2018-06-12 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=206f91b73c85690abc60ffa186c67f6d&application_id=694427&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1928e856ee341bd04531cfb3df60d2c0&application_id=694427&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a76c41dc5654556c05645104ac877b2d&application_id=694427&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2018 00:32 ET (04:32 GMT)