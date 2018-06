FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

POJN XFRA US74340W1036 PROLOGIS INC. DL-,01 0.407 EUR

IWTA XFRA AT0000842521 ERSTE BD EM.MA. EURR01AEO 3.300 EUR

FBGA XFRA LU0132935627 F+C FD-HVB STIFTUNGSFDS 17.370 EUR

OD6Z XFRA DE0008488990 BREMEN TRUST-WARBURG-FDS 0.380 EUR

FHDD XFRA AT0000857412 AMUNDI AUSTRIA STOCK A 2.500 EUR

FHDJ XFRA AT0000857040 AMUNDI GOLD STOCK A 0.200 EUR

IWTD XFRA AT0000746755 ESPA ST.BIOTEC EOR01TEO 1.823 EUR

VBO XFRA KYG2029E1052 CGN MINING CO.LTD HD-,01

XFRA DE000HSH4F31 HSH NORDBANK MZC 3 13/19 0.000 %

TNE2 XFRA US8793822086 TELEFONICA S.A.EO 1 ADR 1 0.203 EUR

SI3 XFRA US7841171033 SEI INVESTMENT DL-,01 0.255 EUR

OCN XFRA US6819191064 OMNICOM GRP INC. DL-,15 0.509 EUR

M3P XFRA US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TR. 0.212 EUR

MRE XFRA US5526901096 MDU RESOURCES GRP DL 1 0.168 EUR

EV9 XFRA US29382R1077 ENTRAVISION A DL-,0001 0.042 EUR

BZ9 XFRA US0995021062 BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 0.161 EUR

BUY XFRA US0865161014 BEST BUY CO. DL-,10 0.382 EUR

AINN XFRA US0268747849 AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 0.272 EUR

GR8 XFRA NO0010365521 GRIEG SEAFOOD ASA NK 4 0.210 EUR

5Z0 XFRA KYG9894K1085 ZHONGSHENG GRP HLDGS REGS 0.039 EUR

CHZ XFRA KYG2108Y1052 CHIN.RES.LA. HD-,10 0.094 EUR

CPP XFRA HK0688002218 CHINA OV.LD 0.049 EUR

SJY XFRA HK0000046869 SINOM.HLDG LTD. 0.010 EUR

HHFA XFRA DE000A0S8488 HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA 0.670 EUR

MBK XFRA DE0008148206 MERKUR BANK KGAA .O.N. 0.300 EUR

BC8 XFRA DE0005158703 BECHTLE AG O.N. 0.900 EUR

LBA XFRA DE0005141006 DESIGN HOTELS AG 0.100 EUR

PC6 XFRA CNE1000003W8 PETROCHINA CO. LTD H YC 1 0.008 EUR

CO9 XFRA CNE1000002P4 CHINA OILFIELD SVCS H YC1 0.008 EUR

CHL XFRA CNE1000002L3 CHINA LIFE INS. H YC 1 0.053 EUR

GO5 XFRA CA3809564097 GOLDCORP INC. 0.017 EUR

3FO XFRA CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP. 0.204 EUR

G2O XFRA BMG9456A1009 GOLAR LNG LTD. DL 1 0.042 EUR

MCG XFRA US5894001008 MERCURY GENL CORP. 0.530 EUR

KT31 XFRA BMG396372051 GOLDEN OCEAN GRP 0.085 EUR