FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DQW1 XFRA AT0000A18XM4 AMS AG

XI9 XFRA KYG9828G1082 XINYI GLASS HLDGS HD,- 10

GI6A XFRA FR0010040865 GECINA S.A. NAM. EO 7,50

KW2 XFRA BMG5321P1169 K.WAH INTL HLDGS HD-10

WNFN XFRA CA79015E1060 SAINT JEAN CARBON

I8P XFRA FR0004024222 INTERPARFUMS S.A.INH.EO 3