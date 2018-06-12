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GECINA SA148,50+0,81 %
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K WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,560,00 %
SAINT JEAN CARBON INC0,004-50,00 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD1,13-2,59 %