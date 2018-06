FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 13.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.06.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

UG8K XFRA ZAE000111829 AVENG LTD. RC-,05

KOU XFRA KYG532241042 KWG PROPERTY HOLDG HD-,10

SIK XFRA CH0000587979 SIKA AG INH. SF 0,60

336N XFRA US21234W2026 CONTRAVIR PHARMACEUT.

ACO1 XFRA SE0011166628 ATLAS COPCO B FREE

ACO2 XFRA SE0011166610 ATLAS COPCO A