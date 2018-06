Die EU-Kartellbehörde will offenbar die Übernahme des Energiekonzerns Uniper durch das finnische Unternehmen Fortum freigeben. Die Behörde steht Gerüchten zufolge davor, den Kauf ohne Auflagen zu genehmigen. Offiziell will die Kommission bis zum 15. Juni über den Deal entscheiden.



Fortum will von E.ON für rund 3,8 Mrd. Euro ein Uniper-Paket von 46,65 % übernehmen. E.ON hatte vor zwei Jahren seine Gas-, Kohle- und Wasserkraftwerke unter dem Namen Uniper an die Börse gebracht. Neben dem erhobenen Daumen aus Brüssel steht nun aber unter anderem noch die Kartellgenehmigung aus Russland aus.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info