Die capsensixx AG, ein Anbieter von Financial Administration as a Service, startet ihr IPO in Frankfurt. Die Erstnotiz der Aktien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am 21. Juni 2018 erfolgen. Vom 12. Juni bis voraussichtlich zum 18. Juni 2018 werden die Aktien im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Die Preisspanne wurde mit 16,00 bis 19,00 Euro je Aktie festgelegt. Insgesamt werden bis zu 986.125 Aktien (inkl. des Greenshoes) angeboten, von denen 330.000 aus einer Kapitalerhöhung stammen. Der Freefloat beläuft sich nach vollständiger Platzierung ohne Greenshoe auf 25,0% (bei vollständiger Ausübung des Greenshoes 28,7%). Die PEH Wertpapier AG bleibt Großaktionär. Die zufließenden Mittel will...

