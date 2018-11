capsensixx AG: capsensixx-Tochter coraixx baut Team aus und verstärkt Top-Management DGAP-News: capsensixx AG / Schlagwort(e): Sonstiges capsensixx AG: capsensixx-Tochter coraixx baut Team aus und verstärkt Top-Management 23.11.2018 / 09:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung capsensixx-Tochter coraixx baut Team aus und verstärkt Top-Management Frankfurt am Main, 23. November 2018 - Der coraixx GmbH & Co. KGaA, ein Tochterunternehmen der capsensixx AG (ISIN DE000A2G9M17), gelingt die zügige Besetzung der Schlüsselpositionen des Unternehmens. Trotz des wettbewerbsintensiven Recruitingumfelds insbesondere im IT-Bereich ist es innerhalb relativ kurzer Zeit gelungen, die Position des CEO und des zukünftigen technischen Leiters mit ausgewiesenen Experten zu besetzen. Am Entwicklungsstandort Dresden werden zudem weitere Mitarbeiter zur Systementwicklung und Kundenimplementation gewonnen. Diese werden vor allem benötigt, um die bestehenden Kundenanfragen erfolgreich bewältigen zu können. Als künftiger CEO konnte ein hochkarätiger und bestens vernetzter Manager aus der IT-Branche mit dem Schwerpunkt SaaS und AI-Services für Finance & Accounting Systeme gewonnen werden. Beim künftigen technischen Leiter für Big Data und AI von coraixx handelte es sich um einen promovierten Wirtschaftsinformatiker mit besonderem Schwerpunkt im Bereich von Datenbanksystemen und Big Data Management. Beide nehmen Ihre Tätigkeiten bereits im Januar 2019 auf. Die bestehende Marktnachfrage nach IT-Spezialisten ist eine Herausforderung für alle Unternehmen, coraixx ist aber zuversichtlich, durch die Besetzung dieser Schlüsselpositionen den Recruitingprozess deutlich beschleunigen zu können. Sven Ulbrich, CEO von capsensixx kommentiert: "Ich bin sehr zufrieden, dass es uns gelungen ist, coraixx auf verschiedenen Ebenen so hochkarätig und qualifiziert zu verstärken. Damit schaffen wir eine ganz wichtige Voraussetzung, um erfolgreich am Markt zu wachsen und neue Kunden anbinden zu können. Ab 2019 wollen wir die Dynamik in der Kundengewinnung dann auf dieser Basis deutlich weiter steigern." Über capsensixx capsenxixx übernimmt für Unternehmen die Administration, Strukturierung und Umsetzung von Finanzprodukten verschiedener Assetklassen und Produktabläufe im Finanzbereich (Financial Administration as a Service). Ein hoher Anteil von wiederkehrenden Erlösen und profitables Wachstum charakterisieren das Geschäftsmodell, in dem Fonds und alternative Assets Schwerpunkte sind. In diesen Bereichen verfügen die Tochtergesellschaften Axxion (Kapitalverwaltungsgesellschaft) und Oaklet (Verbriefungsspezialist) über eine sehr starke Marktstellung im deutschsprachigen Raum. Mit dem Technologie Start-up coraixx für die Digitalisierung von Finanzbelegen mittels künstlicher Intelligenz erweitert capsensixx die Wertschöpfungskette und erschließt neue Geschäftsfelder und Kundengruppen mit hohem Wachstumspotenzial. Weitere Informationen finden Sie auf www.capsensixx.de Kontakt: Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: capsensixx@edicto.de 23.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: capsensixx AG Bettinastraße 57-59 60325 Frankfurt Deutschland Telefon: +496976805850 Fax: +4969768058520 E-Mail: ulbrich@capsensixx.de Internet: www.capsensixx.de ISIN: DE000A2G9M17 WKN: A2G9M1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 750373 23.11.2018 ISIN DE000A2G9M17 AXC0080 2018-11-23/09:37