Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TAG Immobilien von 18 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose wertet die neuen Unternehmensanleihen in einer am Dienstag vorliegenden Studie positiv. Damit könne der Immobilienkonzern teurere Verbindlichkeiten ablösen, was sich günstig auf das Ergebnis auswirke. TAG profitiere von seiner guten Bonität./ag/zb Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-06-12/08:29

ISIN: DE0008303504