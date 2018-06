Die Geely (WKN:A0CACX)-Aktie ist in nur drei Jahren mehr als 450 % gestiegen! Was für eine irre Kursexplosion! Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die Geely-Aktie jetzt zu teuer ist (Kurse Stand 08.06.2018). Die Discounted-Cashflow-Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit sogar 25 % unterbewertet sein könnte! Discounted was? Die Discounted-Cashflow-Analyse (DCF) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie günstig oder teuer ist. Dabei berücksichtigt sie einige Faktoren mehr als beispielsweise das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), weshalb ich die DCF-Methode für meine Aktienanalysen bevorzuge. Bei der DCF-Analyse werden die zukünftigen Cashflows, also die tatsächlich stattfindenden Geldströme auf den Firmenkonten, prognostiziert ....

