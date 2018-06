Der österreichische Technologiekonzern S&T AG ist mit rund 3.700 Mitarbeitern und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern weltweit niedergelassen. Als Systemhaus ist das an der Deutschen Börse und im TecDAX gelistete Unternehmen einer der führenden Anbieter von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. Technisch wurde der Wert jedoch erst ab Anfang 2015 wirklich interessant, als die Kursnotierungen über die Verlaufshochs aus 2010 zugelegt haben und sich eine merkliche Aufwärtsbewegung eingestellt hat.

Konsolidierung könnte bald enden

Dabei reichten die Kursgewinne bei der Aktie von S&T innerhalb der bestehenden Seitwärtskonsolidierung seit Jahresbeginn bis Mai auf ein Niveau von 23,80 Euro. Zwar scheiterte der Wert mit einem nachhaltigen Ausbruch über die Vorhochs aus Februar, die anschließende Konsolidierung reichte aber auch nicht sehr viel tiefer und konnte bereits um 19,35 Euro wieder abgefangen werden. Aktuell basteln Marktteilnehmer offenbar an einem Doppelboden, der bereits am Dienstag ...

