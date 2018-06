In der letzten Folge geht es für die deutsche Investorengruppe rund um Manuel Koch an die New York Stock Exchange. An der Wall Street treffen Jens Rabe (Optionsstrategien.com) und Lynx Broker auf NYSEinstein Peter Tuchman. Der Trader erzählt von seinen 32 Jahren an der Börse. Zum Abschluss geht es noch zu "Harry's" - dem Restaurant im Finanzherz des Big Apples.

