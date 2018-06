Solutiance AG: Solutiance mit neuem Webauftritt - Kooperation mit 21st Real Estate DGAP-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Kooperation Solutiance AG: Solutiance mit neuem Webauftritt - Kooperation mit 21st Real Estate 12.06.2018 / 09:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Positionierung als Lösungsplattform für den Betrieb von Immobilien schlägt sich jetzt auch auf der Website der Solutiance Gruppe nieder. Der neue Auftritt nimmt die verschiedenen Blickwinkel der Zielgruppen Immobilienbetreiber, Handwerker / Dienstleister und Aktionäre / Investoren auf. In zwei kurzen Filmen wird die Zukunft der Instandhaltung von Immobilien einmal aus der Perspektive von Immobilienbetreibern und zum anderen aus der Perspektive der Partner aus dem Handwerk dargestellt. Website und Filme beschreiben anschaulich, wie mit dem Facility Scanner, der digitalen Plattform von Solutiance, und den dazugehörigen Apps ein Mehrwertnetzwerk aus Facility und Property Managern auf der einen und Handwerkern und Gutachtern auf der anderen Seite entsteht. Darüber hinaus präsentieren die neuen Kommunikationsmittel wie bei Solutiance gearbeitet wird. CEO Uwe Brodtmann: "Für unseren Erfolg ist das Team enorm wichtig. Die Kombination aus Erfahrung in Handwerk und Immobilien und Weltklasse Softwareentwicklung ist einzigartig. Jetzt zeigen wir auch die Menschen, die bei uns unter dem Motto "Immer bessere Lösungen" arbeiten. Ich glaube man sieht, wieviel Spaß es uns macht unsere Lösungen laufend weiter zu entwickeln. Die gute Stimmung sorgt auch dafür, dass wir für Topbewerber attraktiv sind. So wie sich die Dinge am Markt für uns entwickeln, ist das ein enormer Wettbewerbsvorteil. Das spiegelt sich jetzt auch in unserem Auftritt wider." Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens ist die Unterzeichnung eines LOI mit der 21st Real Estate GmbH, einem Berliner PropTech Unternehmen. 21st RE betreibt als Kernprodukt ein System zum automatisierten Immobilienankauf. Im Mittelpunkt steht ein Instrument zur Bewertung von Investitionen, das den gesamten Zyklus der Immobilie - vom Ankauf bis zum Verkauf - abdeckt. Ein Aspekt für die Bewertung von Investitionen ist der Zustand der Immobilie. Solutiance wird im ersten Schritt interessierten Kunden die digitale Erfassung und Bewertung des Zustands im Facility Scanner anbieten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sämtliche Wartungsarbeiten und Veränderungen des Zustands in der Folgezeit mit Hilfe der Apps von Solutiance im Facility Scanner digital zu dokumentieren. So entsteht die digital scheckheftgepflegte Immobilie. Aus Sicht von Immobilieninvestoren ein deutlicher Werttreiber beim Verkauf. Mit der Anbindung des Facility Scanners in das System von 21st RE profitieren Anbieter und Käufer von der Zusammenarbeit zwischen 21st RE und Solutiance. Der Webauftritt und die Filme sind der Auftakt einer weitergehenden Kommunikationsoffensive, die in den kommenden Monaten ausgebaut werden soll. Damit trägt Solutiance der sehr positiven Resonanz am Markt Rechnung. Dabei wird der wachsende Auftragseingang aus allen Bereichen der Immobilienwirtschaft begleitet von der Nachfrage nach Übernahme größerer Leistungspakete. Zudem soll die Zielgruppe Investoren / Aktionäre mit dem neuen Webauftritt besser informiert werden. Damit soll die positive Entwicklung des Aktienkurses der letzten Monate weiter unterstützt werden. CTO Jonas Enderlein: "Die neue Website vermittelt Kunden, Partnern und Investoren was wir sind: Ein moderner Hybrid aus Technologie und Dienstleistungen, getragen von einem einzigartigen Team mit einem klaren Ziel: die Instandhaltung von Immobilien nachhaltig zu verändern." 12.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Solutiance AG Wetzlarer Str. 50 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 - 331 867193 - 00 Fax: +49 - 331 867193 - 99 E-Mail: investor-relations@solutiance.com Internet: www.solutiance.com ISIN: DE0006926504 WKN: 692650 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 694497 12.06.2018

