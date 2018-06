Die Timeless Gruppe beabsichtigt, Kapital auf alternativen Wegen zu beschaffen: So ist im zweiten Halbjahr ein Initial Coin Offering (ICO) am Finanzplatz Schweiz angedacht - genaue Konditionen und Mittelverwendungsabsicht wurden noch nicht kommuniziert. Die Bedingungen der beiden umlaufenden Bonds von Timeless Homes und Timeless Hideaways sollen allerdings unverändert bleiben. Heute außerdem in den ...

