Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon vor dem nun beginnenden Kapitalmarkttag auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Chiphersteller investiere kräftig in Wachstum, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung lasse derzeit aber nicht mehr allzu viel Luft nach oben./ajx/ag Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-06-12/09:55

ISIN: DE0006231004