Steigende Ölpreise haben in den letzten Monaten dazu beigetragen, das Bild für den Ölgiganten ExxonMobil Corporation (WKN:852549) stetig zu verbessern. Und während der Aktienkurs in den letzten Monaten um rund 14 % gestiegen ist und die Dividendenrendite wieder unter 4 % gedrückt hat, liegt die aktuelle Rendite mit 3,77 % nahezu auf dem höchsten Stand seit Mitte der 90er Jahre. Doch obwohl das Unternehmen nur wenig Mühe mit den Auszahlungen haben dürfte und diese in den kommenden Jahren wahrscheinlich weiter wachsen wird, gibt es andere Dividendenwerte mit höheren Renditen, die die Anleger in Betracht ziehen sollten. In diesem Artikel schreiben ...

