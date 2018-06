Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-12 / 10:00 *PRESSEMITTEILUNG* *CTS EVENTIM ist exklusiver Ticketing-Partner der Pink Floyd-Ausstellung "Their Mortal Remains" im Dortmunder U* · International gefeierte Ausstellung gastiert ab 15. September erstmals in Deutschland · Mehr als 150.000 Besucher erwartet · Vorverkauf startet heute Dortmund/München, 12. Juni 2018. CTS EVENTIM, einer der international führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, wird exklusiver Ticketing-Partner der Ausstellung "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains" im Dortmunder U. Die weltweit beachtete Retrospektive zeichnet die über 50-jährige Geschichte der legendären Rockband Pink Floyd chronologisch nach und gastiert ab dem 15. September für fünf Monate zum ersten und einzigen Mal in Deutschland. Tickets können seit heute auf eventim.de und ab dem 18. Juni an allen EVENTIM-Vorverkaufsstellen erworben werden. "Their Mortal Remains" liefert spektakuläre und teils neuartige Einblicke in die Historie einer der erfolg- und einflussreichsten Bands des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung umfasst eine Vielzahl von ikonischen Exponaten, Videos sowie Tonaufnahmen, die untrennbar mit der Entwicklung und dem anhaltenden kulturellen Beitrag von Pink Floyd verbunden sind. "Their Mortal Remains" gastierte im vergangenen Jahr im Victoria and Albert Museum in London und wurde dort unter großer öffentlicher Beachtung von mehr als 300.000 Besuchern angesehen. Seit Mai dieses Jahres ist die Ausstellung im Museum of Contemporary Art (MACRO) in Rom zu sehen. Edwin Jacobs, Direktor des Dortmunder U, kommentierte: "Mit CTS EVENTIM haben wir den bestmöglichen Partner für diese einzigartige Ausstellung gewonnen. Kein anderer Ticketing-Anbieter in Deutschland verfügt über eine so große Expertise in den Bereichen Kunst und Kultur. Insbesondere die große Reichweite von CTS EVENTIM im Rock- und Pop-Genre wird uns dabei helfen, so viele Musikfans wie möglich nach Dortmund zu holen. Mit "Their Mortal Remains" spielt das Dortmunder U auf Augenhöhe mit den großen Museen der europäischen Metropolen - und das wollen wir auch bei den Besucherzahlen zeigen." Für Dortmund schließt sich mit der Ausstellung nach knapp 40 Jahren ein Kreis: In den Jahren 1980/81 war Dortmund - neben London, Los Angeles und New York - eine von nur vier Städten, die Pink Floyd im Rahmen ihrer "The Wall"-Tournee ansteuerten. Seinerzeit besuchten insgesamt 132.000 Zuschauer acht Shows in den Westfalenhallen. Für die Ausstellung im U-Turm werden mehr als 150.000 Besucher erwartet. Karsten Elbrecht, Vice President Sales CTS EVENTIM, ergänzte: "Eine so herausragende Ausstellung wie "Their Mortal Remains" als exklusiver Partner begleiten zu dürfen, ist für uns etwas Besonderes. Wir wollen dabei helfen, so viele Menschen wie möglich für einen Besuch im Dortmunder U zu begeistern. Die Veranstaltung vereint Rock-Appeal und künstlerischen Anspruch und bietet somit auch uns als Vertriebspartner eine besonders spannende Aufgabe. Wir glauben, dass Events dieser Art eine große Zukunft haben und wollen unseren Teil dazu beitragen, dass die Resonanz im Dortmunder U so begeisternd ausfällt wie die Ausstellung selbst." *Über CTS EVENTIM* CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und _Live Entertainment. 2017 wurden mehr als 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", __"Rock im Park", "Hurricane" oder "Southside". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und seit 2015 Mitglied des MDAX. Im Jahr 2017 erwirtschafteten 3.020 Mitarbeiter in 23 Ländern einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro. 