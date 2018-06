In Fach- und Fankreisen ist die Sache längst klar: Der Innenverteidiger Sokratis wird in diesem Sommer Borussia Dortmund in Richtung Arsenal London verlassen. Doch obwohl alles in trockenen Tüchern scheint, steht die offizielle Verkündung des Wechsels des griechischen Nationalspielers weiterhin aus. Wie man auf der Onlineseite Der Westen der Funke-Mediengruppe vermutet, hat das Gründe. Steuerliche, um genau zu sein. Die Borussia Dortmund AG will mit einem Wechsel im Juli Geld sparen.

