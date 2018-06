Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Evotec auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Wirkstoffforscher profitierten stark von der geringeren Erfolgsquote der Pharmakonzerne, schrieb Analyst Igor Kim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Jahresstart sei zwar mau gewesen, im noch verbleibenden Jahr sei aber Besserung in Sicht./ag/ajx Datum der Analyse: 12.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-06-12/10:48

ISIN: DE0005664809