Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Hannover Rück von 107 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Vikram Gandhi passte seine Gewinnschätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die Ergebnisse des ersten Quartals an. Die Bewertung der Aktien hält er für angemessen./ag/ajx Datum der Analyse: 12.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-06-12/10:51

ISIN: DE0008402215