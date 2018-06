Nach der Roadshow der OMV vergangene Woche bewerten die Wertpapierexperten von Barclays die Aktien des Ölkonzerns weiter mit "Equal Weight". Das Kursziel steht derzeit bei 62,0 Euro.

Der OMV-CFO Reinhard Florey bemühte sich um eine beruhigende Botschaft, heißt es in der Studie. Die Russland-Sanktionen hatten bisher keine Auswirkungen auf die Geschäfte und Projekte der OMV. Nord Stream 2 sowie der Asset-Swap mit Achimov würden wie geplant fortgesetzt, schreiben die Analysten. Trotz des höheren Ölpreises halten sich außerdem die Gewinnspannen weiterhin auf gutem Niveau.

Das Kursziel des Barclays-Analystenteams rund um Joshua Stone inkludiert rund 20 Prozent Aufwärtspotenzial, allerdings sehen die Experten Russland weiterhin als Hauptrisikofaktor und bleiben daher bei ihrer neutralen Einschätzung "Equal Weight".

Am Dienstag am Vormittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,12 Prozent bei 50,94 Euro.

