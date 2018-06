Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Linde auf "Neutral" belassen. Das Kursziel lautet 176 Euro. Taiyo Nippon Sanso (TNS) sei wohl der favorisierte Käufer der im Zuge der Fusion mit Praxair anstehenden Veräußerungen europäischer Vermögenswerte, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Verweis auf einen Pressebericht. Der Experte sieht sich in seiner Auffassung bestärkt, dass die zahlreichen Verkäufe die Konkurrenz des Industriegasekonzerns stärkten./ajx/ag Datum der Analyse: 12.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-06-12/11:39

ISIN: DE0006483001