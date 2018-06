Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 244 Franken belassen. Dies schrieb Analyst Tim Anderson in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach einer Präsentation des Konzernchefs auf einer Bernstein-Konferenz in New York. Roche seien vermutlich die besten Medikamentenentwickler mit einer riesigen Pipeline. Nachahmerpräparate seien aber eine enorme Belastung für ihre Biotechmedizin, so der Experte. Insgesamt rechnet er nur mit sehr geringem Wachstum in den kommenden Jahren./ag/zb Datum der Analyse: 12.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012032048