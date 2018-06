Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts016/12.06.2018/12:00) - Qatar Airways wird das preisgekrönte Business-Class-Produkt Qsuite ab dem 1. Juli 2018 auf Flügen von und nach Canberra, der neuesten australischen Destination, mit Zwischenstopp in Sydney, einsetzen. Auf diese Weise steigert die Airline das Flugerlebnis an Bord. Die Ankündigung folgt kurz nach der Einführung der Canberra-Route im Februar 2018. Der Flug von Doha nach Canberra macht einen Zwischenstopp in Sydney und bietet damit einen zweiten täglichen Flug von Qatar nach Sydney. Die Strecke wird zunächst bis zu vier Mal in der Woche von der Qsuite bedient, der tägliche Qsuite-Service beginnt am 1. August 2018. Qatar Airways Group Chief Executive Herr Akbar Al Baker kommentierte: "Seit der Einführung hat unsere Qsuite weltweit grosse Aufmerksamkeit erhalten und wir freuen uns, dieses revolutionäre Produkt auf unseren Strecken in Canberra und Sydney einzuführen. Mit unserer Qsuite haben wir Geschäfts- und Luxusreisen neu definiert, und wir sind sicher, dass das äusserst anpassungsfähige und personalisierte Produkt eine willkommene Ergänzung für australische Reisende sein wird. Qatar Airways bietet ab sofort täglich 4376 Sitzplätze von und zu unseren fünf australischen Destinationen. Damit bieten wir den Australiern heute die technologisch fortschrittlichste Flugzeugflotte am Himmel und demonstrieren die Bedeutung des Marktes für unser Netzwerk. Da wir in Australien weiter wachsen, leisten wir hier unseren Beitrag, indem wir Kunden mehr Auswahl mit unseren preisgekrönten Kabinen und Service bieten sowie optimierten Zugang zu globalen Märkten für Unternehmen mit einem grossen globalen Netzwerk von mehr als 150 Destinationen." Die von Skytrax ausgezeichnete Airline des Jahres 2017 hat in den letzten Jahren ihre Präsenz in Australien verstärkt. Neben der Qsuite-Einführung auf der Route nach Canberra-Sydney können Passagiere, die mit Qatar Airways zu und von einem der anderen vier australischen Destinationen reisen, von der modernen Flotte der Fluggesellschaft profitieren. Der A380 fliegt regelmässig nach Melbourne, Sydney und Perth, während der A350 täglich auf der Strecke nach Adelaide operiert. Seit der Aufnahme der Flüge nach Australien im Jahr 2009 hat Qatar Airways mehr als drei Millionen Passagiere dorthin befördert und damit die internationale Tourismusindustrie im Wert von 40 Milliarden Australischen Dollar (knapp 26 Milliarden Euro) unterstützt. Mit der Frachtkapazität an Bord ihrer Passagierflugzeuge hat die Airline dazu beigetragen, australische Exporteure auf dem globalen Markt zu unterstützen. Dadurch wurde der Handel zwischen Australien und dem Staat Qatar mit einem Wert von 947 Millionen Australischen Dollar (knapp 611 Millionen Euro) in den Jahren 2016-17 ermöglicht. Die von Qatar Airways patentierte Qsuite mit dem branchenweit ersten Doppelbett verfügt über private Kabinen mit Sichtschutzelementen für bis zu vier Personen. Sie enthält Privatsphäre-Paneele, die verstaut werden können, sodass Passagiere in angrenzenden Sitzen ihren eigenen privaten Raum schaffen können. Verstellbare Paneele und bewegliche TV-Monitore zwischen vier Sitzen erlauben Kollegen, Freunden oder Familien, die zusammen reisen, ihren Raum in eine private Suite umzuwandeln. Somit können sie zusammen arbeiten, speisen und sich Gesellschaft leisten. Diese neuen Features bieten eine Reiseerfahrung, die Passagieren ermöglicht, eine Umgebung zu schaffen, die ihren eigenen Bedürfnissen entspricht. Die Qsuite ist derzeit in ausgewählten B777-300ER, A350-900 sowie A350-1000 von Qatar Airways zu finden. Die Expansion nach Canberra folgt der Einführung des Produkts in verschiedene Destinationen rund um den Globus, darunter London, Paris, New York, Chicago, Houston, Frankfurt und Shanghai. Passendes Bildmaterial finden sie hier: https://www.flickr.com/photos/qatarairways/sets/72157667921970067 (Ende) Aussender: Panta Rhei PR Ansprechpartner: Andy Roth Tel.: +41 44 365 20 20 E-Mail: info@pantarhei.ch Website: www.qatarairways.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180612016

June 12, 2018 06:00 ET (10:00 GMT)